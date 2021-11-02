Для того чтобы выделять отдельные слова из общего потока речи, собаки используют те же участки мозга, что и человек. Об этом сообщили венгерские исследователи.

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Как люди запоминают слова

Чтобы запомнить отдельные слова, человеческий мозг "извлекает" из речи определенные статистические закономерности.

Дети учатся различать слова, выделяя их из общего потока речи. Мозг малышей производит сложные расчеты и распознает наиболее часто встречающиеся слоги. Так ребенок учится понимать, где кончается одно слово и начинается другое.



Для выделения слов мозг производит сложные расчеты / Фото Unsplash

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У собак работают те же механизмы

Известно, что многие виды животных воспринимают человеческий язык по тому же механизму, что и дети, однако в совершенстве это явление пока не исследовано.

Ученые из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии решили узнать, как работает мозг собак.

Особенность языка состоит в том, что его эффективная обработка требует сложных вычислений, – рассказывают ученые.

Выяснилось, что собаки вполне способны выделять слова из потока речи.



Песики способны понимать отдельные слова из потока речи / Фото Unsplash

Как об этом узнали

Ученые измеряли электрическую активность мозга собак с помощью электроэнцефалограммы. Оказалось, что мозговые волны иначе реагируют на слова, которые произносятся чаще.



Способности собак похожи на человеческие / Фото Unsplash

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Также ученые исследовали активность мозга для слогов, которые встречаются вместе чаще. И сравнили ее с реакцией на слоги, которые встречаются вместе реже.