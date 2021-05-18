Собаки просять їжу: фотографії мордочок, які розчулять будь-кого

Тварини можуть дарувати своїм власникам чимало радісних моментів. Однак коли ці хитрі морди хочуть відібрати вашу їжу – потрібно діяти суворими методами.

Коли улюбленець не дає спокійно поїсти, потрібно задуматися про його дресирування. Але ці сумні морди, які просять смаколик у своїх господарів, вам точно сподобаються.

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Цей пес не проти з'їсти що завгодно / Фото Boredpanda

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Собаки можуть ставати на 30% милішими, коли просять їжу / Фото Boredpanda

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Вкрав яблуко / Фото Boredpanda

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Просить суп / Фото Boredpanda

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Ображена морда / Фото Boredpanda

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Любитель тортів / Фото Boredpanda

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Допомагає їсти / Фото Boredpanda

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Не може стримуватися / Фото Boredpanda

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Милі оченята / Фото Boredpanda

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Ще один любитель супу / Фото Boredpanda

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Докори сумління вам забезпечені / Фото Boredpanda

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Не може втриматися, коли бачить піцу / Фото Boredpanda

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А дехто не проти навіть випити пива / Фото Boredpanda

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Підглядає за їжею / Фото Boredpanda

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Просить хоч що-небудь / Фото Boredpanda