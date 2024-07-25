Це негативно впливає й на них: собаки можуть за запахом зрозуміти, коли господар в стресі

У нещодавньому дослідженні, в якому взяли участь 18 собак та їхні господарі, вчені виявили, що собаки мають здатність відчувати емоційний стан своїх господарів за допомогою нюху. Коли господарі перебувають у стресовому стані, їхній запах може негативно впливати і на собак, викликаючи у них відчуття тривоги.

Собаки можуть за запахом зрозуміти, коли господар в стресі

Вчені навчили тварин розрізняти дві миски: одну з ласощами, а іншу – порожню. Після цього тренування тваринам поставили третю миску в іншому місці. Якщо собака швидко йшла до нової миски, то це рахували "оптимістичним" вибором, але якщо повільно – "песимістичним".

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У дослідженні вчені помітили, що власники собак, які перебувають у різних емоційних станах, впливають на реакцію своїх улюбленців. Деякі учасники перебували у стресовому стані, розв'язувати складні математичні задачі, тоді як інші перебували у розслабленому стані, слухаючи заспокійливу музику. Дослідження показало, що саме запах поту стресових людей впливав на поведінку собак.

Коли тварини відчували запах людей, які мали стрес, то вони зазвичай робили "песимістичний" вибір, а найповільніше йшли до нової миски. Однак, такий ефект не було зафіксовано у тварин, які нюхали господарів у гарному настрої,

– з'ясували науковці.

Собаки мають здатність визначати емоційний стан людини за допомогою нюху. Так, запах стресу може змусити собак стати більш тривожними.

За словами вчених, собаки, які піддаються впливу запаху стресу, демонструють підвищену здатність розрізняти ласощі та порожні миски порівняно з тими, які не піддаються впливу запаху. Припускають, що така реакція може бути пов'язана з тим, що запах стресу підвищує рівень пильності собак, спонукаючи їх уважніше аналізувати ситуацію.