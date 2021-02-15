Актори без Оскара: собаки граються веселіше, коли на них дивиться господар – вчені

Виявляється, собаки можуть спеціально "влаштовувати шоу", коли на них дивиться власник. У такому разі вони бігають швидше, кусаються сильніше і веселяться активніше.

Американські вчені довели, що собаки спеціально граються веселіше, коли за ними спостерігає власник. У такому разі вони сильніше й частіше підштовхують та злегка кусають одна одну, а також валяються на землі й влаштовують гонки.

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Собакам подобається, коли за ними спостерігає власник / Фото Cesarsway

Поки ще невідомо, чому так відбувається.

Вчені мають такі теорії:

Собакам подобається, що господар радіє їх іграм. Тварини намагаються заслужити ще більше уваги й стараються на 100 відсотків. Тварини отримують винагороду за активність: довшу прогулянку або участь господаря в грі. Присутність власника – значить безпека, адже гра з іншими собаками часто може перерости в агресію та закінчитися непередбачувано.

Вчені обрали 10 пар домашніх собак та їх господарів для експерименту. Усі пари мали жити разом не менше, аніж пів року.

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Можливо, поруч із власником собаки почувають себе в безпеці / Фото K9ofmine

Тварини гралися щонайменше тричі на день. Власники знімали їх на відео в трьох ситуаціях: