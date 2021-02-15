Актори без Оскара: собаки граються веселіше, коли на них дивиться господар – вчені

Джерело:Naked Science
Виявляється, собаки можуть спеціально "влаштовувати шоу", коли на них дивиться власник. У такому разі вони бігають швидше, кусаються сильніше і веселяться активніше.
Американські вчені довели, що собаки спеціально граються веселіше, коли за ними спостерігає власник. У такому разі вони сильніше й частіше підштовхують та злегка кусають одна одну, а також валяються на землі й влаштовують гонки.
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Собакам подобається, коли за ними спостерігає власник / Фото Cesarsway
Поки ще невідомо, чому так відбувається.
Вчені обрали 10 пар домашніх собак та їх господарів для експерименту. Усі пари мали жити разом не менше, аніж пів року.
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Можливо, поруч із власником собаки почувають себе в безпеці / Фото K9ofmine
Тварини гралися щонайменше тричі на день. Власники знімали їх на відео в трьох ситуаціях: