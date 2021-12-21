Собаки, чайки та віслюк: чоловік перетворив ферму на притулок для тварин

У Туреччині чоловік, якого звати Мерт Аккок, зробив із власної ферми притулок для тварин. У ньому вже живе 23 собаки, 3 кішки, сліпий коник, 46 поранених чайок, гуси, віслюк та 3 овечки.

Мерт Аккок вирішив переїхати з міста у село, аби там мати можливість відкрити притулок для тварин. За словами чоловіка, це його покликання.

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Відомо, що собак він шукає на звалищах, у лісах та сільській місцевості. Крім того, у цій справі йому допомагають волонтери. Для тварин він намагається знайти нові сімʼї, проте більшість з них так і залишається з ним у притулку.

"Це не моя робота і не головне в житті. Я власник малого бізнесу. Я володію та керую своєю компанією, яка надає медичні послуги. Я людина зайнята. Але вільний час я присвячую тваринам", — пояснив Мерт Аккок.

Дивіться фото з притулку, який зробив Мерт Аккок:

"У мене на фермі працюють люди. Вони є штатними працівниками, які піклуються про моїх друзів-тварин і домашнє господарство. Але я не отримую ні від кого добровільної допомоги чи пожертв. Я також їх про це не прошу. Я економічно добре забезпечений і можу впоратися з собою та витратами", – додав Аккок.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.