Мерт Аккок вирішив переїхати з міста у село, аби там мати можливість відкрити притулок для тварин. За словами чоловіка, це його покликання.
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Відомо, що собак він шукає на звалищах, у лісах та сільській місцевості. Крім того, у цій справі йому допомагають волонтери. Для тварин він намагається знайти нові сімʼї, проте більшість з них так і залишається з ним у притулку.
"Це не моя робота і не головне в житті. Я власник малого бізнесу. Я володію та керую своєю компанією, яка надає медичні послуги. Я людина зайнята. Але вільний час я присвячую тваринам", — пояснив Мерт Аккок.
Дивіться фото з притулку, який зробив Мерт Аккок:
"У мене на фермі працюють люди. Вони є штатними працівниками, які піклуються про моїх друзів-тварин і домашнє господарство. Але я не отримую ні від кого добровільної допомоги чи пожертв. Я також їх про це не прошу. Я економічно добре забезпечений і можу впоратися з собою та витратами", – додав Аккок.
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