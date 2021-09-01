Собака зупинив авто, коли його господарка втратила свідомість: вражаюче відео

Канадійка Хейлі Мур прогулювалася разом зі своїм собакою по кличці Кловер, коли раптово втратила свідомість та впала біля дороги. Як дівчині допоміг домашній улюбленець – читайте у матеріалі.

Коли Хейлі втратила свідомість, поруч, крім чотирилапого друга, не було нікого, аби їй допомогти. Проте Кловер не розгубився, а одразу зрозумів, як рятувати господарку.

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Спочатку пес перевірив стан Хейлі, тоді витягнув повідець з рук дівчини та вийшов на середину дороги, аби зупинити авто. Водій Драйден Оутуей відразу ж помітив на проїжджій частині білого пса й загальмував.

Це було вражаюче. Собака дійсно перегородив мені шлях. При цьому він постійно оглядався на господиню і спостерігав за її станом,

– пригадав Драйден.

Поки чоловік перевіряв стан Хейлі, Кловер зміг зупинити ще одного водія – Даніель Пілон. Жінка вискочила зі свого джипу й поспішила на допомогу. Разом Драйден і Даніель викликали швидку допомогу. "Все, що я пам’ятаю, це прокидання у кареті швидкої допомоги. Я була розгублена й не розуміла, що відбувається", – пригадала Хейлі.

Сім'я Мур досі не розуміє, що стало причиною раптової втрати свідомості дівчини. "Якщо це знову станеться, я відчуваю себе в 10 разів безпечніше, адже знаю, що Кловер буде поруч зі мною. Це справді дивовижний собака. Я люблю його до смерті", – зазначила Хейлі.

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Батько ж дівчини повідомив, що після цього Кловер отримав смачну винагороду за порятунок його господарки.

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Дивіться відео: як собака врятував Хейлі