Собака застряг над річкою на висоті у 45 метрів: як чотирилапого врятували зі скелі
Джерело:The Dodo
Чоловік побачив крихітну чорну цятку на скелях. Завдяки біноклю він зрозумів, що це був пес, який не міг самостійно вибратися й потребував термінової допомоги.
Собака застряг на невеликому виступі, що був на висоті приблизно у 45 метрів над річкою. Як довго він там був – невідомо, але рятувати його потрібно було дуже швидко.
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"Знадобилося 2,5 години, щоб визначити точне місце розташування собаки та як до нього дістатися, а також отримати необхідне обладнання і скласти точний план порятунку", – повідомила Кайлі Баркер.
Собака на скелі / Фото Humane Society of the Pikes Peak Region
За її словами, завдяки альпіністському спорядженню вдалося спуститися до собаки, який був дуже наляканий і радий одночасно. Він притулявся всім тілом до землі, швидко виляв хвостом і повз назустріч.
Земля почала вислизати з-під нього, але він все одно продовжувала рухатися в мій бік. Коли я нарешті дісталася до собаки, він почав облизувати мої руки та обличчя,
– додала Баркер.
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Коли чотирилапого витягнули нагору, то побачили на ошийнику інформацію з прізвищем та контактами господарів. Пса звали Джессі Лі й понад 2 тижні його розшукувала родина. Тепер він повернувся до дому та набирається сил.
Джессі Лі / Фото Humane Society of the Pikes Peak Region