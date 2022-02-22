Собака заробив 20 тисяч доларів на власних картинах: як виглядають шедеври

Пес на прізвисько Іві пише картини, тримаючи пензлик в зубах. Твори хвостатого непогано продаються – він наробив чималі гроші своїм "талантом".

Собака породи австралійський вівчарка взяв пензлик "в зуби" ще 7 років тому. Пес створив чимало картин, найдорожчу з яких продали за 360 фунтів (близько 500 доларів).

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Собака вміє не тільки малювати



Іві малює зубами / Скриншот з відео

Коли Іві була ще зовсім молодою – собаці тоді виповнилося 2 роки, власниця на ім'я Ліза Кайт вирішила вчити її малювати. А до того Іві вражала іншими талантами.

Спершу я навчила її діставати пиво з холодильника, щоб вразити моїх дітей, коли вони приїдуть відвідати мене. Я навчила її безлічі різних трюків,

– розповідає власниця собаки.

Хоч власниця Іві й не художниця, але зуміла розкрити "талант" собаки. Зараз твори Іві продаються в усьому світі.



Картини собаки добре продаються / Фото @ivykitetheaussie / Caters News

Розумна тварина не тільки малює, а й робить безліч різних трюків. Вона вміє сортувати білизну, знімати куртку з власниці, витирати лапи й навіть кидати монети в скарбничку.

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