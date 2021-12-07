Собака, якого мали приспати, тепер рятує життя: неймовірна історія пітбуля
Джерело:Boredpanda
Пітбультер'єр на прізвисько Гензель брав участь у собачих боях. Собаку мали приспати, але він потрапив до пожежної служби США. Песика навіть нагородили, як героя.
У Гензеля виявилися неабиякі здібності шукати легкозаймисті речовини. За це собаці вручили нагороду "Собака-герой правоохоронних органів 2021".
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Пес служить офіцером
Собака працює в пожежній службі / Фото з інстаграму arsonk9hansel
Собака, якого ще недавно хотіли приспати, служить офіцером у пожежній службі Міллвілля, США. Він працює разом із чоловіком на ім'я Тайлер Ван Лір – і цей дует став справді нерозлучним.
Це динамічний та нерозлучний дует, — коментують колеги дружбу Гензеля з пожежником.
Через значні успіхи Гензеля інші департаменти пожежних служб також почали розглядати пітбулів у якості помічників для таких завдань.
Кумедний фотоколаж про Гензеля / Фото з інстаграму arsonk9hansel
Собака брав участь у боях
Гензеля використовували для собачих боїв, які проводили в Канаді. Він та ще 30 собак постійно ризикували своїм життям на ринзі.
Пес чудово виконує свої обов'язки / Фото з інстаграму arsonk9hansel
Коли в Онтаріо заборонили пітбультер'єрів, собаку мали приспати. Однак суд переглянув справу та прийняв рішення віддати всіх песиків до притулку у Флориді, США.
А в притулку Гензеля знайшли представники проєкту "Покинуті собаки". Вони готують бійцівських собак до державної служби.
Гензель та його напарник / Фото з інстаграму arsonk9hansel
Собака проходив навчання протягом цілого року. А після цього терміну знайшов роботу та постійний дім у пожежній службі Міллвілля.
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