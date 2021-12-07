Собака, якого мали приспати, тепер рятує життя: неймовірна історія пітбуля

Пітбультер'єр на прізвисько Гензель брав участь у собачих боях. Собаку мали приспати, але він потрапив до пожежної служби США. Песика навіть нагородили, як героя.

У Гензеля виявилися неабиякі здібності шукати легкозаймисті речовини. За це собаці вручили нагороду "Собака-герой правоохоронних органів 2021".

Цікаво Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману

Пес служить офіцером



Собака працює в пожежній службі / Фото з інстаграму arsonk9hansel

Собака, якого ще недавно хотіли приспати, служить офіцером у пожежній службі Міллвілля, США. Він працює разом із чоловіком на ім'я Тайлер Ван Лір – і цей дует став справді нерозлучним.

Це динамічний та нерозлучний дует, — коментують колеги дружбу Гензеля з пожежником.

Через значні успіхи Гензеля інші департаменти пожежних служб також почали розглядати пітбулів у якості помічників для таких завдань.



Кумедний фотоколаж про Гензеля / Фото з інстаграму arsonk9hansel

Собака брав участь у боях

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно

Гензеля використовували для собачих боїв, які проводили в Канаді. Він та ще 30 собак постійно ризикували своїм життям на ринзі.



Пес чудово виконує свої обов'язки / Фото з інстаграму arsonk9hansel

Коли в Онтаріо заборонили пітбультер'єрів, собаку мали приспати. Однак суд переглянув справу та прийняв рішення віддати всіх песиків до притулку у Флориді, США.

А в притулку Гензеля знайшли представники проєкту "Покинуті собаки". Вони готують бійцівських собак до державної служби.



Гензель та його напарник / Фото з інстаграму arsonk9hansel

Собака проходив навчання протягом цілого року. А після цього терміну знайшов роботу та постійний дім у пожежній службі Міллвілля.

Вам сподобається Як собаки реагують на їжу: добірка курйозних та милих фото

Дивіться більше фото про собаку-пожежника / Фото з інстаграму arsonk9hansel

Дізнайтеся, як прибирати за своїми улюбленцями: дивіться відео