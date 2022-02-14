Собака, який любить стильно одягатися: фото незвичайних вбрань

Йоркширський терʼєр, якого звати Тедді, відомий завдяки неймовірному стилю. Його господарі полюбляють вдягати його у розкішний одяг.

Коли собаці було 3 місяці його взяли з розплідника, аби подарувати на день народження маленькому хлопчику. Проте при огляді ветеринар повідомив, що цуценя страждає на пупкову грижу, тому він потребував операції.

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Сім'я не мала таких коштів на лікування, тому вони вирішили знайти йому нових господарів, які зможуть подбати про цуценя. Адріана вирішила взяти маленьку собачку й через 2 тижні у неї на руках уже був прооперований і абсолютно здоровий чотирилапий.

Тедді вже дорослий собака, проте йому ще потрібна особлива дієта. Він їсть тільки домашню їжу, адже на багато продуктів має алергію.

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Коли Тедді ще був цуценям, Адріана помітила, що його волосся зберігає форму після розчісування. Аби його гарно вкласти не потрібні жодні закріплюючі засоби, наприклад, лаки чи пінки.

Дивіться фото, як виглядає Тедді:

Спочатку дівчина фотографувала Тедді тільки для себе, а згодом почала постити у соціальних мережах. Крім того, вона чіпляла на нього краватки-банти, блискучий одяг для собак та навіть окуляри. Сам Тедді з радістю усе міряв та навіть позував для вдалої світлини.

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Фото зі стильним чотирилапим швидко розлетілися й господині почали писати модні бренди з рекламною пропозицією. Тепер Тедді має власну шафу, де з одного боку на крихітних вішалках висить весь його одяг, а з іншого — різноколірні нашийники.

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