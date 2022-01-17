Собака втішав старшого брата, коли тому наснився страшний сон: що зробив

У соціальних мережах людей розчулив ролик із собаками. На ньому чотирилапий турбувався про свого брата, коли тому наснився страшний сон.

Відомо, що ролик зняв власник притулку для тварин у Канаді. Собака, якого назвали Алі, побачив поганий сон, тому почав гавкати та тривожно рухатися.

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Його молодший брат Сен підійшов до чотирилапого та почав втішати, поки старший ще спав. Для цього він турботливо поклав голову на шию брата.

Люди були вражені поведінкою собак й залишили під відео багато добрих та зворушливих коментарів.

Дивіться відео: як собака піклувався про брата

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Які сни бачать собаки

Вченим вдалося дізнатися, що у собак є стадії сну, які схожі на наші. Під час фази швидкого сну більшість м'язів чотирилапих нерухомі, за винятком деяких м'язів морди, гортані, лап, хвоста, діафрагми та м'язів ребер.

Якщо уві сні собака бачить здобич або машину, вона може ворушити лапами. Також може скиглити — це можна пояснити рухом м'язів діафрагми.

Ветеринари радять не чіпати улюбленців, поки вони сплять, навіть якщо дуже активно починають рухати лапами.