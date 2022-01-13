Собака вчила цуценя командам: як кумедно чотирилапі випрошували смаколики

У соціальних мережах користувачів розвеселив ролик із собачим сімейством. На ньому доросла вівчарка вчила сина командам.

Згідно з роликом, чотирилапа мама вирішила продемонструвати сину, як випрошувати смаколики.

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Собака сиділа перед господинею та терпляче чекала на ласощі, коли цуценя активно стрибало та вимагала смачненького.

Тоді чотирилапа мама неслухняного песика почала притримувати його та садити лапою на підлогу. Вона зробила це кілька разів, поки кмітливе щеня нарешті не зрозуміло, чого від нього хочуть.

Дивіться відео: як собака вчила цуценя

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