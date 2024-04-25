Не пухнастий, а товстий: від якої їжі гладшають собаки – названо перелік

Ожиріння серед собак стає все більш поширеним явищем – понад 50% пухнастих страждають від зайвої ваги. Проте, важливо зазначити, що це не завжди є наслідком хвороби чи гормональних збоїв, а часто пов'язано зі звичками власників.

Зокрема, мовиться про ситуації, коли господарі перегодовують собак, або й взагалі не стежать за їх раціоном, й діляться своїм. Так, дослідники підрахували калорії в найпопулярніших частуваннях для собак з хазяйського столу.

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Яка "людська" їжа сприяє товстішанню собаки?

Дослідження компанії Pet Range показало, що залишки їжі зі столу, якими люблять ласувати собаки, можуть викликати сильне ожиріння у вихованців.

Більшість із нас не до кінця усвідомлюють, наскільки калорійною може бути наша їжа для вихованців. Це питання особливо актуальне для невеликих собак, а також порід, які схильні до ожиріння, наприклад, мопси та лабрадори,

— говорить представник Pet Range Ліза Мелвін.

У рамках дослідження було визначено рекомендовану норму калорій для собак різних розмірів:

дуже маленьким породам собак , таким як чихуахуа, потрібно всього 247 калорій на день,

, таким як чихуахуа, потрібно всього 247 калорій на день, маленьким породам , таким як мопси — 440 калорій,

, таким як мопси — 440 калорій, середнім собакам , як-от бігль, потрібно 739 калорій,

, як-от бігль, потрібно 739 калорій, великим , наприклад, далматинцям — 1 092 калорії,

, наприклад, далматинцям — 1 092 калорії, дуже великим собакам , таким як лабрадори-ретривери, необхідно щодня 1 408 калорій,

, таким як лабрадори-ретривери, необхідно щодня 1 408 калорій, великим собакам, таким як ротвейлери — 1 701 калорія.

Після цього дослідники вивчили відсоток калорій в недоїдках зі столу, якими найчастіше пригощають вихованців.

Яка "людська" їжа сприяє товстішанню вашого вихованця / Фото Pet Range

Для прикладу, два шматочки бекону можуть здатися не надто великою порцією, але аналіз показав, що це відповідатиме 58,5% щоденної норми собак розміру XS. Навіть для собак розміру XXL таке частування еквівалентно 8,5% рекомендованої денної норми калорій.

Інші популярні частування, такі як сосиски та смажена курка, також можуть позначитися на вазі вихованця. Залишки яєчні, якщо йдеться про одне яйце, становлять 31% калорій для дуже маленьких порід. Одна столова ложка сиру чедер становить 10% денної норми калорій для маленьких порід.

Як боротися з зайвою вагою собаки?

Надмірна вага може призвести до безлічі проблем зі здоров'ям домашніх улюбленців. Ці проблеми варіюються від захворювань кісток до серцевих ускладнень, що в кінцевому підсумку становить значну загрозу для загального добробуту тварини.

Як допомогти собаці схуднути / Фото Unsplash

Якщо ви помітили, що ваш собака набирає зайві кілограми, існують поради, які допоможуть йому схуднути. Забезпечення улюбленця поживним, збалансованим раціоном і контроль за розміром порцій може допомогти йому схуднути здоровим способом.

До слова, є ситуації, коли після того, як собака тільки поїв, він продовжує випрошувати ще їжі, виляючи хвостом і слідуючи за господарем. Таку поведінку можна пояснити кількома ключовими причинами.