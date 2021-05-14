Найкращі друзі: у Німеччині пес виховує сову – милі фото

У родині фотографині з Німеччини мешкають двоє незвичних друзів. Один із них – великий пес породи вівчарка, а от другий – справжнісінька сова.

Великий та сильний пес Інго став найкращим другом для совеняти на прізвисько Полді. Тварини проводять разом увесь час.

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Друзі та їх власниця мешкають в Німеччині. Совеня вилупилося з яйця на 2 дні пізніше за своїх братів та сестер. Малюк був надто слабким і не зумів би вижити в дикій природі.

Малюку пощастило, бо його забрала у свій дім фотографиня Таня Брандт. У родині вже мешкав пес породи бельгійська вівчарка. Чотирилапий Інго одразу почав опікуватися совеням.

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Пес супроводжує свого пернатого друга всюди. А зворушливі моменти цієї дружби регулярно потрапляють в об'єктив власниці тварин.

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