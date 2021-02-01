Вперше в історії: у Білому домі тепер живе собака з притулку

Новообраний президент США Джо Байден переїхав до Білого дому зі своїми улюбленицями: німецькими вівчарками. Одну із них він взяв у притулку для собак.

Джерело: UAnimals

Собак нового президента Сполучених Штатів Америки звуть Чемп і Мейджор. Вівчарку на ім'я Мейджор родина Джо Байдена взяла з притулку у 2018 році.

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Дружина президента Джілл Байден написала у своєму твітері про те, що собаки приєдналися до їх родини у Білому домі.



Джо Байден і вівчарка Мейджор / Фото twitter.com/joebiden

Таким чином Джо Байден відновив традицію, якій понад 100 років. Усі президенти США перевозили із собою до Білого дому улюбленців. Перервав цей звичай тільки Дональд Трамп.



Собаки переїжджають в Білий дім разом із родиною новообраного президента / Фото twitter Jill Biden

Вівчарку Мейджор взяли з притулку завдяки соціальним мережам. Донька Байдена Ешлі побачила оголошення про те, що тварині шукають новий дім. Спершу родина Байденів взяла пса під патронаж, а через вісім місяців забрала назовсім.



Мейджор взяли з притулку у 2008 році / Фото twitter Jill Biden

Джо Байден розповідає про життя своїх собак в інстаграмі:

Чемп – старожил у сім'ї новообраного президента. Він з'явився у 2008 році – це був подарунок дружини на честь обрання Байдена віце-президентом при Бараці Обамі.



Вівчарки родини Байденів: Чемп і Мейджор / Фото instagram.com/joebiden

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