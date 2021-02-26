Собака з притулку придумав кумедний спосіб розважатися: миле відео підкорило мережу

Цей собака з притулку став справжнім улюбленцем мережі. Пес не тільки хоче повеселитися, але й натякає відвідувачам, що потрібно забрати додому саме його.

Відео було опубліковане на популярному ресурсі Reddit. Цього пса звати Лео і він мешкає у центрі порятунку собак.

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Протягом дня Лео збирає усі тенісні м'ячі, які тільки зможе знайти на території притулку. І перекидує їх через огорожу вольєру. Він очікує, що хтось із потенційних усиновителів кине йому м'ячик.

Щойно до вольєра підходять відвідувачі, Лео перекидає м'ячик через паркан. Сподіваємося, харизматичного й смішного пса усе-таки всиновлять і він щодня матиме змогу гратися з господарями.

Чому ти знімаєш? Кинь йому м'яч, – коментують користувачі Reddit.

Дивіться відео, на якому Лео перекидує м'ячики через паркан: