Історія гідна кіносценарію: собака-поводир Плюша, яка зникла у перший день вторгнення, знайшлася

Собака-поводир Плюша перелякалася вибухів і пострілів та втекла ще 24 лютого 2022 року. Її незрячий господар Сергій Гаврилюк до останнього не вірив, що ще обійме свою улюбленицю і помічницю.

І врешті сталося диво – йому зателефонував знайомий кінолог і сказав, що його Плюша знайшлася. Ця історія гідна сценарію кіно.

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Щемлива історія Плюші та її господаря

Сергій Гаврилюк зі своєю чотирилапою подругою жили на Дніпровщині. Але у лютому 2022-го у справах були в кінологічному центрі поблизу Вишгорода на Київщині. Саме тут їх застала велика війна. Плюша злякалась пострілів та вибухів і втекла. Для господаря це було справжнім ударом, адже вона була не лише подругою, а й вірною супутницею.

50-річний чоловік ще в молодості чоловік втратив зір унаслідок виробничої травми. Під час реабілітації, яку він проходив за кордоном, він вперше дізнався про існування собак-поводирів.

Плюша та її господар Сергій / Фото з особистого архіву чоловіка

Сергій роками мріяв про такого друга, але дозволити його не міг – такі собаки дуже дорогі як в Україні, так і за кордоном. Згодом у житті Сергія випадковим чином з'явився золотистий ретривер Плюша.

Це було кохання з першого погляду. Разом ця пара гуляла, тренувалася, подорожувала та допомагали іншим незрячим людям, тренуючи їх майбутніх компаньйонів. Однак ідеальне життя чоловіка тривало лише два роки – до 24 лютого 2022 року,

– йдеться у повідомленні.

Прокинувшись у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сергій почув за вікном крики, звуки вибухів та запах пороху. Коли ж чоловік почав кликати Плюшу, то зрозумів, що собаки поряд немає – злякавшись війни, як і багато інших тварин, вона втекла.

Плюша знайшлася через 2 роки після зникнення

Декілька днів тому стало відомо, що після майже двох років пошуків золотистого ретривера знайшли. Виявилось, Плюшу через два дні після зникнення прихистили військові.

Собака-поводир Плюша знайшлася / Фото з особистого архіву Сергія

Вони побачили оголошення про пошук Плюші, перевірили чип, усі дані, і виявилося, що саме цього пса шукає Сергій. Тоді вони звернулися до кінологічного центру, у якому виховували собаку. А вже кінологи зателефонували власнику – Сергію.

За цей час чоловік був змушений завести іншого пса-поводиря – вівчарку Кіра він взяв ще цуценям і навчив усіх премудростей, аби той став його очима. Тепер Сергій сподівається, що його улюбленці поладнають і житимуть разом.