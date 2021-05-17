Собака не зміг дістати м'яч й насмішив мережу своєю незграбністю: кумедне відео

Власниця песика зняла на відео момент, де її улюбленець намагається дістати м'яку іграшку. На жаль, песик зовсім не демонструє кмітливості. Втім, ці кумедні спроби точно піднімуть вам настрій.

Кумедний песик взяв і зруйнував стереотип про те, що золотисті ретривери – дуже розумні собаки. Пес не міг дістати іграшку та м'ячик, хоча до них було лапкою подати.

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Попри те, що іграшки були у вільному доступі, собака почав діставати їх крізь отвір в кушетці, під якою вони лежали. Зрештою пес застряг там мордою і почав підіймати меблі.

Потім він зумів звільнитися… і повторив усе знову.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Подивіться відео про кумедного собаку та його іграшки