Собака не хоче вранці прокидатися та вилазити з-під ковдри: кумедне відео

Тварини також, як і люди, не хочуть зранку прокидатися та вилазити з-під ковдри. Кумедний песик на відео це підтвердив.

У соціальних мережах завірусилося відео, на якому собака відмовляється вранці вставати.

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Згідно з роликом, чотирилапий лежав на своєму місці та з головою закутався у ковдру. На усі прохання вилізти – домашній улюбленець не реагував. Він міг щось бурчати у відповідь, проте вилазити відмовлявся.

Висунути мордочку з-під ковдри його змусила господиня, коли згадала про улюблені ласощі.

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Користувачі активно залишали свої коментарі під відео, яке їм так сподобалося:

"Нагадує мені, як моя мама намагалася підняти мене з ліжка до школи холодним зимовим ранком".

"Це я хничу, коли не хочу вилазити зі свого теплого затишного ліжка".

"Як я почуваюся щоранку перед роботою. Якби моє ліжко було таким зручним, шансів не було б".

"Саме так виглядає моє пробудження".

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