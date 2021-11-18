Собака намалював ялинку лапою: святковий лайфак, що підкорює мережу
Джерело:Crafty Morning
Такий подарунок для свят точно не відмовляться мати ваші друзі та родичі. Подивіться на роботу песика, який дуже талановито малює.
Цього хорошого хлопчика звати Moose ("Лось" у перекладі з англійської – 24 канал). Собака породи лабрадор намалював справжній шедевр. Переконані, що чимало власників котиків та песиків захочуть повторити цей малюнок із власними улюбленцями.
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Власниця трішки допомогла
Звісно, песик малював не без допомоги своєї власниці Мікаелли. Саме вона нанесла фарбу на лапку песика та допомогла йому залишити відбитки у правильних місцях.
Потім жінка трішки додала ялинці святковості: намалювала кольорові вогники та зірочку зверху. Згодом вона поставила малюнок в рамку. Вийшов простий, але надзвичайно зворушливий сувенір.
Moose та його "шедевр" / Фото Crafty Morning
Використовуйте нешкідливу фарбу
Якщо захочете повторити цей досвід, оберіть безпечну фарбу. Це може бути акварель, гуаш, або спеціальні пальчикові фарби для дітей.
Керуйтеся принципом: якщо ця фарба підходить дітям, значить її можна використати і для улюбленця.
Перед тим, як наносити фарбу на лапку тварини, поекспериментуйте: змочіть лапку просто водою та перевірте, чи дозволить ваш улюбленець "малювати" нею на папері.
Адже тваринці може не сподобатися така розваги і вона побіжить або почне кусатися. Краще дізнатися, чи не буде таких сюрпризів, до того, як нанесете фарбу на лапку.
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Ялинка, намальована песиком / Фото Crafty Morning
Після того, як зробите власний шедевр, ретельно вимийте лапку тварини. Стежте, щоб на ній не залишилося фарби – адже улюбленець неодмінно її злиже.
І не забудьте пригостити улюбленця чимось смачненьким – після кропіткої роботи він точно заслужив на це.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.