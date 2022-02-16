Собака любить літати на параплані разом з господарем: вражаючі фото та відео

Самоїд, якого назвали Оука, обожню подорожувати разом з господарями. Під час них однією з улюблених його розваг є параплан.

Шамс зізнався, що передав своє хобі домашньому улюбленцю. Собака полюбив параплани, так само як і його господар.

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Проте чоловік не одразу взяв із собою Оука. Спочатку він дізнався, чи безпечно це для чотирилапого та, чи не налякає його така екстремальна розвага.

Дивіться фото Оука з інстаграм:

"Я переконався в тому, що Оука зовсім не боїться висоти. Наприклад, коли ми йдемо в похід у гори, він спокійно стоїть на краю урвища", – зазначив Шамс.

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Згодом господар почав привчати собака до дивної конструкції – параплана. Тільки після цього чоловік розробив спеціальну підвіску, що дозволяє безпечно взяти улюбленця в політ. На все це Шамс витратив приблизно півтора місяця.

Оук та Шамс до зустрічі одне з одним

"До того, як я познайомився з Оука, у мене був не вдалий період у житті. У мене не було роботи та з'явилося багато проблем в особистих стосунках. Насправді я був у сильній депресії", – пригадав Шамс.

До зустрічі із господарем собака жив у притулку, сильно хворів і кілька разів його повертали. Проте коли самоїда забрав Шамс, його життя кардинально змінилося на краще.

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"Оука постійно мотивує і радує мене, змушуючи прокидатися вранці з посмішкою. Я дуже вдячний йому за це", – додав Шамс.

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