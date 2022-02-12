Собака та кіт виглядають так, ніби народилися близнюками: миле відео
Джерело:Daily Paws
Ця парочка не просто має ідентичне забарвлення шерсті. Вони ще й стали найліпшими друзями та тішать користувачів мережі своїми чудовими відео.
Собака породи бордер-колі має характерне чорно-біле забарвлення. А от котик не має жодної породи – простий чорно-білий пухнастик.
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Кота знайшли випадково
Цих милих "близнюків" звуть Ван Кей – песика, та Ван Йімі – котика. Вони стали друзями в результаті щасливого випадку.
Ван Кей із господарем гуляли, коли знайшли бездомного кота. Власник пса забрав кішку додому і незабаром кіт та собака стали найкращими друзями.
Ці тварини схожі, як близнюки: дивіться відео
Вони все роблять разом: сплять, їдять, граються, виглядають господаря з роботи. Обидві тварини мають не тільки однакове забарвлення, а ще й розкішну густу та довгу шерсть – це ще більше посилює схожість між ними.
Відео з розкішними тваринами стало вірусним на ютубі та назбирало понад 700 тисяч переглядів.
Собака та кіт проводять увесь час разом: дивіться відео
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