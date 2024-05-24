Собака-мем, яка назавжди залишиться в історії: померла засновниця Doge

Домашні тварини часто стають мемами в інтернеті. Вони корчать кумедні мордочки, якими можна схарактеризувати певні життєві моменти. Так і з'явився популярний мем Doge, що згодом набув різних варіацій.

Спершу в основу цього мему лягла фотографія собаки породи шиба-іну, на прізвисько Кабосу. Згодом й інші представними цієї породи долучилися до Doge. 24 травня 2024 року господиня зіркової собаки повідомили сумну новину – Кабосу померла.

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Кабосу померла від лейкемії та запалення печінки

Кабосу – самка шиба-іну, представлена в оригінальному мемі, була племінною собакою, яку відправили до притулку для тварин, коли її щенячу фабрику закрили. Її усиновила у 2008 році японська вихователька дитячого садка Ацуко Сато.



Кабосу усиновили у 2008 році / Фото з інстаграму @kabosumama

Наприкінці грудня 2022 року повідомлялося, що Кабосу була серйозно хвора на лейкемію та запалення печінки, згодом Сато сказала, що її здоров'я покращилося.

На жаль, 24 травня 2024 року Сато оголосила про смерть Кабосу у віці 18 років. У неділю, 26 травня, буде прощальна вечірка для Кабосу.

Вона тихо пішла з життя. Кабосу була найщасливішим псом, а я найщасливішою власницею. Вона є навіть зараз. Помахай хвостом, пригорнись до мене… Так буде завжди,

– зворушливо попрощалися з нею Сато.



Кабосу пішла із життя у віці 18 років / Фото з інстаграму @kabosumama

Як Кабосу стала мемом?

Інтернет-мем Doge став популярним ще у 2013 році. На ньому зображена собака породи шиба-іну, що супроводжується різноколірним текстом Comic Sans. Текст, що являє собою своєрідний внутрішній монолог. У мемі найчастіше використовується зображення шиба-іну, на ім'я Кабосу, хоча версії з іншими шиба-іну також популярні.



Мем Doge / Фото Вікіпедія

Мем заснований на фотографії собаки Кабосу 2010 року, яка стала популярною наприкінці 2013 року і була названа "найбільшим мемом" того року за версією Know Your Meme.

Наприкінці 2013 року шиба-іну помітно з'явилася в масовій культурі, зокрема криптовалюту на основі Doge – Dogecoin, запущену в грудні того ж року. До слова, зараз цю криптовалюту просуває Ілон Маск.

Зауважимо, в серпні 2023 року у Гонконгу помер собака Чімс, який теж брався за основу мемів разом із Doge. Він теж хворів на лейкемію.