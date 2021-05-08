Чому собака гризе меблі: причини, як позбутися поганої звички

Причин, чому ваш улюбленець безжалісно знищує меблі, може бути досить багато. Не поспішайте сварити його, а спершу з'ясуйте, чому песик так себе поводить.

Відповідальний власник собаки завжди поставить питання: "Що не так з улюбленцем і чому він гризе меблі?". І тільки потім візьметься за розв'язання проблеми. Якщо у вас цуценя, то меблі можуть бути просто розвагою для нього, а от коли дорослий пес псує речі – це привід задуматися про стан здоров'я або виховання собаки.

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Причини того, що пес гризе меблі



Часто собаці нікуди подіти енергію і тоді страждає квартира / Фото hvost.news

дискомфорт при зміні молочних зубів,

зараження глистами – за допомогою деревини собака "чистить" кишківник,

нестача вітамінів,

страх та самотність, наприклад, коли собаку надовго залишають самого вдома,

самоствердження – коли собака вважає себе головним та вимагає, щоб господарі повернулися додому,

відсутність необхідного фізичного навантаження – так пес проявляє свою активність,

тощо.

Як відучити собаку гризти меблі

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Спершу важливо з'ясувати, чому ваш улюбленець псує майно. Відучати гризти меблі потрібно швидко, щойно ви виявили цю негативну звичку. Чим довше ви дозволяєте собаці "чесати зуби", тим складніше буде потім пояснити йому нові правила поведінки.



Давайте песику іграшки / Фото dogs-fan.club

Важливо виховувати цуценя комплексно з перших днів його появи у вашому домі. Якщо малюк розв'язує свої проблеми із зубами, то переключайте його увагу на інші предмети: іграшки або ласощі.

Дорослого собаку, якого ви застали на "місці злочину", потрібно суворо насварити. Кінологи рекомендують відправити собаку на місце та тимчасово обмежити свободу його пересування.

Цуценя можна злегка потріпати за холку – саме так малюків "карає" мама. І не забувайте казати суворим голосом забороняючі команди.

Але пам'ятайте, що бити або лякати собаку в жодному разі не можна.



Цуценятам потрібно чесати зуби та ясна, тому пропонуйте альтернативу / Фото tut.by

Переконайтеся, що у собаки немає проблем зі здоров'ям: вчасно обробляйте тварину від паразитів, проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем.

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Коли залишаєте собаку самого вдома, завжди давайте йому іграшки: як тверді, об які можна "чесати" зуби, так і, наприклад, м'ячики, щоб пес міг активно гратися із ними. Також добре, якщо улюбленець має доступ до їстівних іграшок – тоді він точно не буде розважатися, псуючи меблі.