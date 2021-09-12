Собака-героїня врятувала свого брата від укусу змії: подробиці інциденту

Собака породи стаффордширський тер'єр на прізвисько Міллі ледь не пожертвувала власним життям заради друга-песика. Міллі вкусила отруйна змія, але, на щастя, тварина вижила.

5-річна Міллі зі своєю родиною і молодшим "братиком" мешкає у Квінсленді, Австралія. Міллі й цуценя Тонка гралися у дворі, коли на них напала змія.

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Змія напала у дворі

Тонка – ще зовсім малюк і міг не вижити після небезпечного укусу. Тому Міллі кинулася на змію та прийняла увесь удар на себе.



Міллі та її молодший братик Тонка / Фото Madeline Mills

На щастя, власниця тварин Медлін була вдома, коли стався інцидент. Жінка вийшла надвір через кілька хвилин після нападу змії та побачила, що у Міллі – ознаки укусу змії.

Жінка негайно повезла обох собак до клініки. Там встановили, що Тонка не постраждав, а от у Міллі – кілька укусів.

Захищала брата

Схоже, що вона захищала свого молодшого брата Тонку, котрий не отримав жодної отрути, – ділиться Медлін.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Змія вкусила Міллі кілька разів / Фото Madeline Mills

Наступного дня після інциденту Тонку відпустили додому, а от Міллі все ще перебуває під наглядом лікарів.

На щастя, власниця песиків є фельдшеркою і знає, як важливо негайно надати першу допомогу при укусі змії. Вона миттєво доправила песиків у лікарню.

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Коричневі змії дуже небезпечні / Фото Madeline Mills

Коричневі змії – небезпечні плазуни, які нерідко кусають людей в Австралії. Особливо часто від них страждають діти та домашні тварини, які не знають, як правильно поводитися зі зміями.