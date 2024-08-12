Ось справжній переможець Олімпійських ігор: пес Чівас зі Львова показав свої "спортивні навички"

У неділю, 11 серпня, відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор-2024. Спортсмени впродовж всього періоду події показували свої здібності, й в результаті отримували нагороди. Але, здається, декого все ж у Парижі забули відзначити.

Песик Чівас зі Львова також має чимало спортивних навичок, які заслуговують бути побаченими в усьому світі. І, звісно, медалька за них на його пухнастій шиї дивилася б теж непогано. Гадаємо, перед нами справжній олімпійський чемпіон – пропонуємо глянути на нього і Вам!

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Пес Чівас – "переможець" Олімпійських ігор

Власники Чіваса ведуть його соціальні мережі, де діляться цікавими моментами його прекрасного собачого життя. Одне із відео, опублікованих на сторінці Інстаграм, присвячене Олімпійським іграм-2024.

В ньому песик "розповів" про власні спортивні досягнення. Так, Чівас здібний у таких видах спорту:

швидкісне поїдання морозива;

викрутаси на траві (фрістайл);

боротьба з вітром на довгій дистанції.

І це ще храпіння не віднесли до олімпійських видів спорту,

– кумедно підписали автори ролика.

Ось справжній чемпіон Олімпійських ігор: дивіться відео

Відеоролик стрімко поширився мережею і зібрав чимало вподобайок та коментарів. Ось декілька з них: