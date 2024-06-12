Унікальні для Землі: на планеті лише одні тварини кличуть інших на ім'я, подібно до людей

Вчені виявили, що один вид тварин на Землі спілкується подібно до людей, називаючи своїх родичів на ім'я. Це проливає світло на різноманітні способи спілкування, якими користуються мільйони видів тварин, що живуть на Землі.

У своєму революційному відкритті вчені виявили, що слони – єдині тварини, які використовують імена, що не потребують імітації. Попередні дослідження показали, що дельфіни та папуги спілкуються, імітуючи звуки свого виду.

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Слони – єдині тварини, які називають одне одного на ім'я

У новому дослідженні міжнародна група дослідників використала алгоритм штучного інтелекту для аналізу криків двох африканських стад слонів савани в Кенії.

Слони можуть визначити, чи призначений їм поклик, просто почувши його. Цікаво, що це працює навіть якщо слон перебуває поза початковим контекстом,

– каже автор дослідження Майкл Пардо.

Результати дослідження не просто показали, що слони використовують певні вокалізації для окремих особин, а й розпізнають і реагують на заклик, адресований їм, ігноруючи при цьому інші сигнали, адресовані іншим.

Як проводили дослідження, й що вони показали?

Вчені вивчили вокальні сигнали слонів, записані в Національному заповіднику та Національному парку Самбуру в Кенії з 1986 по 2022 рік. Використовуючи алгоритм машинного навчання, команда успішно ідентифікувала 469 різних сигналів, причому 101 слон випромінював сигнали, а 117 слонів приймали їх.

Слони видають різноманітні звуки, починаючи від гучних трубних закликів і закінчуючи майже непомітним гуркотом, який поза межами людського слуху. Цікаво, дослідники виявили, що слони не завжди використовують імена при спілкуванні один з одним. Однак, коли імена використовуються, це, як правило, відбувається на великих відстанях і коли старші слони звертаються до молодших. Це наштовхнуло вчених на припущення, що здатність розпізнавати імена та реагувати на них може бути навичкою, яка розвивається у слонів роками.



Слони є першими тваринами, відмінними від людини, які використовують імена між собою / Фото Unsplash

Так, найпоширенішим покликом серед слонів є "гармонійно насичений низькочастотний звук". Дослідження показало, що слони позитивно та енергійно реагували, коли відтворювався запис друга або члена сім'ї, який вигукував їхнє ім'я. Однак, слони виявляли набагато менше ентузіазму, коли їх кликали їхні власні родичі.

Вчені дійшли висновку, що слони не просто імітували поклик передбачуваного одержувача, а справді кликали його на ім'я. У результаті слони та люди – єдині відомі тварини, які вигадують один одному імена, а не просто копіюють звук одержувача.

До слова, попри всі відмінності, у слонів і людей насправді багато спільного, зокрема розширені сім'ї, соціальне життя, високорозвинений мозок і тепер, імовірно, здатність до "обзивання" родичів. Цікаво, що вони навіть використовують вельми цікаве привітання з друзями – пітніють і пісяють від щастя при зустрічі.