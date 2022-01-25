Сліпий кіт вимагає у господині, аби його щодня купали: відео звички чотирилапого

Не всі коти не люблять чи бояться води. Блінкін, який живе в з сімʼї Меліси Лукас, просто обожнює знаходитися під душем.

Господиня повідомила, що її улюбленець Блінкін – сліпий. Крім того, з ним живе собака Джей-Ді та 2 кошеня – Рікет та Ліберті.

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Переважно вранці Блінкін заходить у душову кабіну та нявканням "викликає" Мелісу, аби вона увімкнула воду. Сліпий кіт розуміє, де потрібне йому приміщення, завдяки текстурі підлоги. Котик стає прямо під воду й намагається зловити краплі.

Відомо, що Блінкін приймає душ щодня й триває це досить довгий проміжок часу. На думку Меліси, його приваблює не стільки саме купання, скільки звук води, що ллється.

Собака Джей-Ді не поділяє захоплень Блінкіна і з подивом спостерігає за ним, дотримуючись дистанції. А Рікет навпаки чекає друга поруч.

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Меліса зізналася, що взяла його, сподіваючись, що він буде турбуватися про сліпого кота. У результаті так і сталося, адже Рікет став вірним другом та помічником Блінкіна. Наприклад, після душу він допомагає злизати крапельки води.

Дивіться відео, як кіт любить воду:

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