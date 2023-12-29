Втім, важливо і не захоплюватися, щоб тварина не втрачала інтересу до гри. Ветеринари заявили, що є певні часові межі ігор з котиком. Якщо дотримуватися їх, то котик любитиме господаря до нестями.

Читайте також Чому кішки одержимі новорічними ялинками: пояснення ветеринара

Скільки часу потрібно грати з кішкою?

Ветеринарні лікарі наголосили, що кішки зі зниженою фізичною активністю схильні до ризику захворювань, таких як ожиріння, діабет і проблеми з серцем. Вони розповіли, що ігри з вихованцем сприяють розвитку мисливських навичок, підвищують апетит і надають додаткове тренування.

Важливість ігор з кішкою також пов'язана з психологічними аспектами. Ігри допомагають знімати стрес, позбавлятися негативних емоцій і зміцнювати зв'язок між господарем і твариною.

Крім того, ігри сприяють інтелектуальному розвитку вихованця, тому грати з кошеням слід за його бажанням.

Щоб забезпечити зрілій кішці достатньо фізичної активності, рекомендується грати з нею не рідше двох разів на день – вранці та ввечері,

– йдеться у повідомленні.

Для літніх кішок досить проводити розважальні заходи один раз на день, переважно за пару годин до відходу до сну.

З кішкою потрібно грати щонайменше двічі на день / Фото Unsplash

Скільки має важити здоровий кіт?

У сфері благополуччя котів загальновизнаний орієнтир оптимальної ваги залишається недосяжним. Визначення здорової ваги для котів залежить від різних факторів, включаючи породу, стать, вік і загальний фізичний стан.

Але стежити за тим, у якій вазі перебуває ваш пухнастий друг вкрай важливо, адже пропустивши ознаки ожиріння, це погано вплине на його загальне самопочуття. Pets 24 розповідає, як дізнатися, чи все добре з вагою кота. Окрім ваги, для оцінки здоров'я котика слід використовувати й інші критерії: масу м’язів, кількість жиру тощо.