Відео з ірландцем, який вигулює собаку, зібрало майже 140 тисяч переглядів у соціальній мережі тікток.

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Одягнувши жилет, сорочку та штани, 76-річний Лоуренс О'Коннор розʼїжджав вулицями міста на скейті. При цьому в одній руці він тримав повідець собаки, а в іншій тростину, якою іноді спирався на асфальт.

Дивіться відео: як чоловік вигулює собаку на скейті

За словами чоловіка, він гуляв узбережжям після шторму і знайшов 3 скейти, які на берег викинули хвилі. Він обрав той, який був цілий, та вирішив, що хоче навчитися на ньому їздити.

Тоді Лоуренс пішов у скейтпарк та заплатив підлітку 10 євро, аби той навчив його кататися. Так він зміг триматися на дошці, відштовхуватися та їхати.

Чоловік зазначив, що раніше він вже пробував кататися на роликах. Проте на них виявилося легко впасти й дошка йому сподобався більше.

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Тепер, коли Лоуренс гуляє із собакою, стає на скейт. Крім того, чотирилапий додає впевненості. Адже щоразу, коли господарю здається, що він зараз впаде, собака допомагає зберегти рівновагу.

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