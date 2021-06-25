Сірко, Рута та Андор: у "Домажирі" з'явились нові улюбленці

У ведмежий притулок "Домажир", що біля Львова, привезли ще трьох тварин. Ведмедів доставили з Львівської області, однак у пресслужбі не кажуть, звідки саме.

Тварин 22 червня помістили у вольєри, щоб вони пройшли адаптацію. Там ведмеді пробудуть кілька днів.

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У "Домажирі" 3 нових ведмедів

У велмежому притулку "Домажир" на трьох ведмедів стало більше. Сірко, Рута та Андор – так звуть нових мешканців,

– поділились звісткою в притулку.

Це два самці та одна самка. Ведмеді живуть у вольєрі, щоб звикнути до нових умов. У притулку не розповіли, де тварини жили до цього часу. Однак запевнили, що вони почуваються добре.

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Люди зможуть подивитись на ведмедів відразу після адаптації на новому місці. До речі, тепер у "Домажирі" – 25 ведмедів.

Притулок "Домажир" Це центр порятунку та реабілітації бурих ведмедів в Україні.

Врятовані ведмеді залишаються в ньому жити.

Він розташований у Яворівському районі, що за 15 кілометрів від Львова.

У притулку дозволений вхід дорослим та дітям, там проводять екскурсії та реалізовують проєкти.

До речі, там живуть тварини з різних місць Украни:

2 ведмедів із президентської резиденції;

ще 2 – з приватного зоопарку на Донбасі;

3 – раніше жили при ресторанах;

також є тварини врятовані від насильства, а також з цирків, мисливської станції, та притравлювальної станції.

У притулку "Домажир" також показують щоденне життя інших ведмедів: дивіться відео

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