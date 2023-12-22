Детально про цю хворобу розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

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Що треба знати про цей симптом у котів?

Синдром Пандори або ідіопатичний цистит котів – це неінфекційне запальне захворювання переважно у молодих котів. Головною причиною ідіопатичного циститу є стрес. Переїзди, зміна місця проживання, поява ще однієї тварини або дитини в родині – все це може спричинити проблеми у тварини.

Симптоми:

часте сечовипускання або затримка сечі;

сечовипускання в недозволених місцях;

зміна пози під час процесу (тварина "натужується") або тварина кричить, відчуваючи біль та дискомфорт;

сеча змінила колір – від темно-жовтого до рожевого або червоного.

Щоб визначити, що у кота саме ідіопатичний цистит, важлива діагностика, яка включає аналіз сечі та УЗД.

Аналіз сечі є головним у діагностиці, оскільки в ньому визначають високу щільність сечі, відсутність бактерій, наявність крові та незначної кількості кристалів.

Має бути виключений уролітіаз (сечокам‘яна хвороба), новоутворення, а також поведінкові проблеми.

Що таке синдром Пандори у котів / Фото Unsplash

Яке лікування?

усунення факторів стресу та корекція поведінки;

протизапальні препарати;

збільшення кількості споживаної води;

за наявності кристалів – профілактична дієта.

10 продуктів, які не можна давати коту

Котам не можна давати багато харчових продуктів, незалежно від того, як сильно ви хочете порадувати вихованця. Здоров'я та самопочуття пухнастого безпосередньо пов'язане з ретельним регулюванням їх раціону.

Не всі види ковбаси підходять для вживання, а молоко взагалі кішка чи кіт може не переносити. Пропонуємо розібратися у цьому питанні докладніше – ось 10 продуктів, які не варто давати котикам!