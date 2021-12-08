Сім'я не постраждала під час пожежі завдяки безпритульному псу

Пес, якого назвали Баттер, врятував сім'ю Голловей з пожежі. Чотирилапий часто гуляв поруч з їх будинком й це допомогло йому першому помітити небезпеку.

Коли загорівся будинок, пес підбіг під вікна та почав голосно гавкати. Чаріті Голловей та двоє її дітей в цей момент міцно спали. Чотирилапий не замовк, поки жінка не прокинулася.

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"Баттер зрозумів, що щось не так, і знав, що це потрібно комусь повідомити. Він дуже розумний пес", – зазначила Чаріті.

Коли жінка підійшла до вікна, щоб заспокоїти пса та піти далі спати, вона побачила, як частина її будинку палає. Чаріті схопила двох дітей, вибігла та викликала пожежників.

Якби не Баттер, хто знає, що могло б статися. Я дуже вдячна цьому безпритульному псу,

– повідомила Чаріті.

Пожежники зробили декілька фото Баттера, аби розповісти про героя у соціальних мережах. Це допомогло ще й знайти власника собаки. Один з мешканців міста впізнав у ньому свого улюбленця – Купера.

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"Мені трохи сумно через те, що Баттер покине нас. Але водночас я дуже рада, що він незабаром возз'єднається зі своєю сім'єю. Ми намагатимемося залишатися на зв'язку з його господарями", – розповіла Чаріті.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Дивіться відео: як Баттер врятував сімʼю

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