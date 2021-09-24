У ЗМІ та на просторах інтернету активно поширюються фото канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Чому це відбувається – читайте у матеріалі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель годувала папуг підвиду Лорікет веселковий. Подія відбувалася у німецькому парку Марлоу.

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Птахи, яких годувала Меркель, сідали на її руки та навіть вмостилися на голові. Відповідні кадри канцлерки з папугами встигли зробити фотографи.



Ангела Меркель / Фото Georg Wendt/DPA/AP​

Ще станом на 2019 рік Лорікет веселковий, згідно з дослідженнями BirdLife Australia, що базуються на спостереженнях волонтерів, – був найпоширенішим видом птахів в Австралії. Усього у країні мешкає понад 400 тисяч таких папуг.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.



Ангела Меркель в парку Марлоу / Фото Georg Wendt, DPA

Якщо з дрібними птахами Ангела Меркель активно контактувала, то з Пугачем – відмовилася. Канцлерка навіть не наважилася до нього підійти. "Ні, ні, з мене досить папуг", – прокоментувала Меркель.



Ангела Меркель та Пугач / Фото Georg Wendt, DPA

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