Сидів на краю моста й міг впасти: як жінка врятувала кота від небезпеки

Жінка врятувала кошеня з небезпечної ситуації. Чотирилапий сидів на краю моста і будь-якої миті міг впасти.

Ніколь Тоні їхала додому під час обідньої перерви, коли щось побачила на краю моста. Жінка зізналася, що сумнівалася, чи це птах, чи кошеня, проте другий варіант виявився правильним.

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Вона вирішила повернутися та обережно зняти чотирилапого, попри те, що дуже боялася.. "Він сидів прямо на виступі, тому я дуже боялася, що може зістрибнути", – пригадала жінка.

Мені довелося підійти дуже близько до краю, тому що я хотіла схопити його так, аби він не відстрибнув чи не відступив. Я взяла її за шию, аби знерухомити та витягнути,

– зазначила Ніколь Тоні.

Дивіться відео: як жінка врятувала кошеня з мосту

nicoletoney When I say I was so scared I almost puked…. original sound - Nicole Toney

Жінка не змогла покинути кошеня й забрала додому. "Ми завжди жартуємо, що наш будинок схожий на зоопарк, тому ми повинні претендувати на статус неприбуткової організації. У нас так багато тварин", — додала Тоні.



Врятоване кошеня / Фото 12NewsNow​

Відомо, що вона з чоловіком має 5 собак і 2 кішок, включаючи кота, якого жінка врятувала з мосту та назвала Дакі.

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