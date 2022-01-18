Схожий на маленьку сніжну кулю: як померанський шпіц підкорює соцмережі
Джерело:dailymail.co.uk
Померанський шпіц, якого назвали Сноубол, підкорив користувачів соціальних мереж. В інстаграм на його сторінку починають активно підписуватися люди.
Через свою зовнішність та маленькі розміри померанський шпіц викликає посмішки та захоплення в оточуючих.
Цікаво Підтримують та опікуються долею покинутих тварин: важливі зобовʼязання компанії Purina®
Відомо, що господарем собаки є Йохан Кім з Південної Кореї. Саме він дав йому імʼя Сноубол, що в перекладі з англійської – сніжна кулька.
За словами чоловіка, коли він заводив цуценя, не думав, що його улюбленець буде таким популярним.
Дивіться фото Сноубол з інстаграм:
Собака виявився дуже грайливим та полюбляє бути у центрі уваги. Попри те, що на початку може здаватися доволі соромʼязливим. Проте, коли він звикає до нових людей, виявляється маленьким бешкетником.
Читайте також Господиня орендувала дрони, щоб привітати собаку з днем народження: відео святкового шоуВи проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.