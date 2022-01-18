Схожий на маленьку сніжну кулю: як померанський шпіц підкорює соцмережі

Померанський шпіц, якого назвали Сноубол, підкорив користувачів соціальних мереж. В інстаграм на його сторінку починають активно підписуватися люди.

Через свою зовнішність та маленькі розміри померанський шпіц викликає посмішки та захоплення в оточуючих.

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Відомо, що господарем собаки є Йохан Кім з Південної Кореї. Саме він дав йому імʼя Сноубол, що в перекладі з англійської – сніжна кулька.

За словами чоловіка, коли він заводив цуценя, не думав, що його улюбленець буде таким популярним.

Дивіться фото Сноубол з інстаграм:

Собака виявився дуже грайливим та полюбляє бути у центрі уваги. Попри те, що на початку може здаватися доволі соромʼязливим. Проте, коли він звикає до нових людей, виявляється маленьким бешкетником.

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