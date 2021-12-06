Сховалася у пакеті з продуктами: як кіт врятував господаря від отруйної змії

В Австралії кіт врятував господаря від отруйної змії. Плазун заліз крізь відчинені двері та сховався в пакетах із покупками.

Рікі Оуенс повернувся з магазину додому та поставив усі продукти поруч з холодильником. Після цього залишив двері будинку відчиненими й вийшов.

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Коли чоловік повернувся, то помітив, що його кіт Гордон злісно ходив навколо крісла. При цьому він шипів, випускав на нього кігті та відстрибував назад. Рікі так і не зрозумів, що відбувається з чотирилапим, але знову покинув будинок.



Рікі з котом / Фото Ricky Owens​

Повернувшися, він побачив, що кіт вже шипів на пакет з продуктами. Рікі підняв сумки з покупками, й виявив, що за кілька сантиметрів від нього та чотирилапого – метрова тигрова змія. Вона є однією з найотруйніших і найнебезпечніших в Австралії – зустріч з нею може закінчитися плачевно.

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Змія одразу втекла під холодильник, а Рікі довелося ризикнути, аби дістати її. "Я бачив лише кілька дюймів живота змії, що стирчить з-під холодильника. Я не знав, де її голова, а де хвіст", – зазначив Рікі.



Тигрова змія / Фото Ricky Owens​

Чоловік зміг її схопити за хвоста, а тоді він перекинув змію через паркан на задньому дворі. Після цього випадку Рікі зазначив, що буде серйозно ставитися до дій свого кота, а також закриватиме двері.