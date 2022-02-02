Шорсткий язик у котів: які основні функції виконує

Часто коти люблять вилизувати своїх господарів. В такому випадку людину може дивувати, чому язик їх улюбленця такий шорсткий.

Котячий язик можна порівняти з людським гребінцем. Усе через наявність так званих ороговілих сосочків, які спрямовані у бік глотки.

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Вони трохи схожі на гачки, які зверху покриті кератином. Саме ці гачки ми й відчуваємо, коли тварина починає нас облизувати

Які функції язика

Очищення. Завдяки такій поверхні, кішка здатна дуже ретельно чистити своє хутро. Крім того, вологий язик допомагає додатково зволожувати волосся та сприяє охолодженню тіла в спекотні дні.



Котячий язик / Фото Adobe Stock

Втамовування спраги. Особливість будови сосочків язика кішки забезпечує їй здатність пити воду і рідку їжу. Проводячи язиком по поверхні води, кішка підіймає її та втягує у рота.

Годування. Шорсткість язика дозволяє котові видалити м’ясо з кістки його здобичі.

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Індикатор стану здоров’я. Білий колір – порушення функціонування травної системи. Чорний – нестача вітамінів в раціоні тварини. Сірий або блідо-коричневий – проблеми з дихальною системою кішки. Наліт жовтого кольору сигналізує про хворобу печінки або нирок тварини. Усе це привід відвезти домашнього вихованця у ветеринарну клініку.

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