Схопила за комір й тягнула: собака врятувала господаря, коли у нього стався інсульт

Німецька вівчарка швидко зорієнтувалася та врятувала господаря, коли у нього стався інсульт. Які дії домашнього улюбленця допомогли чоловіку – читайте у матеріалі.

Браян взяв до себе Седі з притулку, коли їй було 6 років. Спочатку чотирилапа була настрашеною та недовірливо ставилася до людей. Проте чоловік завдяки своїй турботі зміг потоваришувати із нею.

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Коли у Браяна стався інсульт і він впав посеред будинку, Седі відразу зрозуміла, що йому треба допомога. Спочатку вона намагалася привести чоловіка до тями, облизуючи його обличчя.

Згодом схопила господаря за комір і потягнула до телефону, щоб той міг викликати швидку. Завдяки цьому медичні працівники встигли приїхати та врятувати Браяна.

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Вівчарка залишилася з родиною господаря, поки той проходив реабілітацію в клініці. Проте вони постійно залишалися на зв'язку, адже щовечора Браян та Седі спілкувалися по відеодзвінку.

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