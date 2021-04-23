Цікаві факти про шолоїцквінтлі – найстарішу породу собак у світі

Собаки цієї породи мають незвичну зовнішність: у них майже немає шерсті. Шолоїцквінтлі походять із Мексики, а історія породи налічує понад 5 тисяч років.

Друга назва цієї породи – мексиканський голий собака. Але не всі цуценята народжуються голими. У кожному приплоді є цуценя із шерстю. Раніше таких собак викреслювали із рядів породи, але у 2014 році Міжнародна Кінологічна Федерація визнала собак із шерстю такими, що відповідають стандарту породи.

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Загальні відомості про шолоїцквінтлі

Країна походження: Мексика

Зріст: стандартні пси 46-60 сантиметрів, мініатюрні пси 36-45 сантиметрів

Вага: 13,5 – 16 кілограмів

Тривалість життя: 13 – 18 років



Собаки цієї породи мають незвичну зовнішність / Фото vocal.media

Характерною особливістю собак породи шолоїцквінтлі є великі вуха, що стоять прямо, а також гладка та м'яка шкіра чорного, сірого або червонуватого відтінку.

Історія породи



Мексиканські голі собаки мають давню історію / Фото Shutterstock

Назву породи можна перекласти як "собака бога Шолотля". Слово "іцквінтлі" значить "собака". Точно відомо, що порода існувала ще за 5000 років до нашої ери.

Собаки цієї породи були відомі цивілізаціям тольтеків, ацтеків, мая. Мая використовували тварин для ритуальних цілей, вони "служили" провідниками у світ мертвих.

Собак породи шоло вважали лікарями, що здатні забирати хвороби у людей. Вважалося, що сон з безшерстим псом протягом 4 днів здатен зняти зубний біль, кольки, біль у хребті та суглобах. Древні цивілізації думали, що шоло можуть навіть лікувати параліч, зламані кістки й навіть приписували їм протизаплідні властивості.

Шоло вважають породою, яка має природне походження. Тобто ці собаки виникли в процесі природнього відбору.

Особливості догляду за собаками породи шолоїцквінтлі



Шоло потребують догляду за шкірою / Фото Shutterstock

Зазвичай собаки цієї породи обирають собі одного хазяїна. При розлуці зі своєю людиною шолоїцквінтлі сильно страждають. Собаки дуже спокійні та граційні, їх важко спровокувати на гавкіт або гарчання.

Собаки найстарішої породи грайливі та веселі. Вони є безстрашними сторожами, що будуть боронити свою сім'ю до останнього.

Собаки породи шоло полюбляють овочі. Ймовірно, це склалося історично – адже їх батьківщиною є регіон, де вирощують велику кількість овочів, зокрема, кукурудзи. Через таку пристрасть дехто вважає цих собак вегетаріанцями. Але це не так – як і будь-якій собаці, шолоїцквінтлі потрібно отримувати достатню кількість білка для гармонійного розвитку та комфортного життя.

Шолоїцквінтлі потребують ретельного догляду за шкірою, вони можуть навіть отримати сонячні опіки, як люди. Якщо температура на вулиці є низькою, собакам обов'язково потрібен одяг.

Цікаві факти про собак породи шолоїцквінтлі

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Дехто й досі вірить в магічну силу цих собак / Фото Shutterstock

Собак породи шоло використовували не тільки як ритуальних тварин. Ацтеки розводили цих граційних тварин також для вживання в їжу. Для цього шоло кастрували й тримали на дієті із черствого хліба, зеленого маїсу та гнилого м'яса. На ній тварини швидко товстіли. Шолоїцквінтлі вважають національним надбанням у Мексиці. Зараз там зареєстровано близько 2000 собак цієї породи. Відома мексиканська художниця Фріда Кало тримала собак породи шоло. Відсутність шерсті у собаки є мутацією, що закріпилася у цієї породи. Деякі люди в Мексиці досі вірять, що порода має магічні властивості.



Фріда Кало та її мексиканські голі собаки / Фото Pinterest

Дізнайтеся більше про породу шолоїцквінтлі

Шолоїцквінтлі​ – рідкісна порода собак. Більшість заводчиків цих собак мешкають у Мексиці. Ціни на цуценя починаються від 1000 доларів. У середньому малюк мексиканської голої собаки коштує близько 3000 доларів.

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