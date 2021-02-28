Щось пішло не так: кумедні фото собак, які порушують закони фізики

Тварини дарують нам безліч приємних емоцій. Іноді вони поводяться настільки кумедно, що це неможливо не сфотографувати.

Перегляд цих смішних фото точно піднімає настрій. На цих світлинах – собаки, які порушують закони гравітації, роблять курйозний вираз морди і просто насолоджуються життям.

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На пляжі й не таке буває



Потрібно придивитися, щоб зрозуміти, це пес чи павук / Фото Boredpanda

Зараз гавкну



Цей пес дуже кумедно виглядає перед тим, як гавкнути / Фото Boredpanda

Вимагає уваги



Цей смішний пес кусає меблі, коли хоче, щоб з ним погралися / Фото Boredpanda

Пес-йог



Коли дуже хочеться дістати власний хвіст / Фото Boredpanda

Наглядач



Цьому хаскі дуже подобається стежити за людьми / Фото Boredpanda

Флюгер



Як цей пес опинився на даху – загадка / Фото Boredpanda

Несподівана втома



Цей собака раптово захотів полежати / Фото Boredpanda

Ховайтеся усі



Пес, який обтрушується від води, виглядає, наче прибулець / Фото Boredpanda

Солодкий сон



Коли спиш, як господар, а всі сміються / Фото Boredpanda

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Поїздка в авто



Їде, як дорослий / Фото Boredpanda