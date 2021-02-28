Щось пішло не так: кумедні фото собак, які порушують закони фізики

28 лютого 2021 , 14:03
Читать новость на русском

Джерело:

Boredpanda

Тварини дарують нам безліч приємних емоцій. Іноді вони поводяться настільки кумедно, що це неможливо не сфотографувати.

Перегляд цих смішних фото точно піднімає настрій. На цих світлинах – собаки, які порушують закони гравітації, роблять курйозний вираз морди і просто насолоджуються життям.

Цікаво Вчені визначили найкрасивішу породу собак за допомогою золотого перетину: хто переміг

На пляжі й не таке буває


Потрібно придивитися, щоб зрозуміти, це пес чи павук / Фото Boredpanda

Зараз гавкну


Цей пес дуже кумедно виглядає перед тим, як гавкнути / Фото Boredpanda

Вимагає уваги


Цей смішний пес кусає меблі, коли хоче, щоб з ним погралися / Фото Boredpanda

Пес-йог


Коли дуже хочеться дістати власний хвіст / Фото Boredpanda

Наглядач


Цьому хаскі дуже подобається стежити за людьми / Фото Boredpanda

Флюгер


Як цей пес опинився на даху – загадка / Фото Boredpanda

Несподівана втома


Цей собака раптово захотів полежати / Фото Boredpanda

Ховайтеся усі


Пес, який обтрушується від води, виглядає, наче прибулець / Фото Boredpanda

Солодкий сон


Коли спиш, як господар, а всі сміються / Фото Boredpanda

Дивіться Гора шерсті: вівця 5 років блукала лісом і її ніхто не стриг

Поїздка в авто


Їде, як дорослий / Фото Boredpanda