У них теж є вороги – і не лише косатки: щось змусило великих білих акул покинути одні з вод

Океан, який охоплює понад 70% поверхні Землі, є домівкою для дивовижного розмаїття видів. Хоча багато з цих істот нешкідливі, інші є головними хижаками в цій складній екосистемі. Однак, навіть найгрізніші мисливці стикаються з загрозами в цьому складному морському середовищі.

У 2017 році біля узбережжя Південної Африки сталося загадкове явище: великі білі акули нібито зникли з місцевих вод. Вздовж берегової лінії було виявлено кілька туш, які мали ознаки того, що їхні органи були видалені з дивовижною точністю. Це незвичайне явище викликало занепокоєння і поставило питання як серед морських біологів, так і серед захисників природи.

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Щось вигнало великих білих акул з вод Південної Африки

Пізніше вчені дійшли висновку, що в дивному зникненні великих білих акул біля узбережжя Південної Африки винні косатки. Саме вони нападали на вищих хижаків, полюючи за їхньою печінкою.

На той момент було безліч теорій, проте більшість із них не витримували критики. Наприклад, деякі вважали, що хижаки стали жертвами надмірного вилову, а інші вважали, що популяцію знищили косатки, але на берегах не було виявлено відповідної кількості тіл,

– каже еколог з Музею Мічиганського держуніверситету.

Потім з'явилася нова теорія. Насправді косатки не вбили всіх великих білих акул, а лише вигнали їх із території. Доказом цієї теорії стало те, що скорочення популяції біля берегів Південної Африки збіглося зі зростанням популяції в інших місцях. Причому це зростання було стрімким, а тому не могло пояснюватися розмноженням.

Вчені визначили, що великі білі акули мігрують на схід, що вказує на помітний перерозподіл в океанічних екосистемах. Дослідники на чолі з Коком припускали, що на цей зсув значною мірою вплинула присутність косаток.

Але все виявилося не так однозначно

Майже через пів року після публікації фундаментального дослідження міжнародна група морських біологів виступила з контраргументом. Ця група не лише заперечує висновки перших дослідників, але й висловлює занепокоєння щодо методології, яка використовувалася в їхньому аналізі.

По-перше, вчені стверджують, що хоча популяції великих білих акул зростають у певних регіонах, це зростання недостатнє, щоб компенсувати скорочення, яке спостерігається в інших регіонах. По-друге, дослідники виявили докази, які вказують на помітне зменшення кількості спостережень великої білої акули в різних регіонах світу. По-третє, скорочення популяцій акул біля узбережжя Південної Африки почалося задовго до появи косаток у цьому регіоні. Хоча вчені визнають, що косатки відіграли певну роль у зміні динаміки чисельності хижаків і змусили деякі види покинути свої традиційні місця проживання, вони підкреслюють, що це не є основною причиною скорочення.



Щось змусило великих білих акул покинути води Південної Африки / Фото Unsplash

Дослідники не можуть визначити єдину причину тривожного скорочення популяції великої білої акули, пояснюючи це явище збігом багатьох факторів. Серед основних проблем – зміна клімату, надмірний вилов риби, довготривала нераціональна практика полювання та низьке генетичне різноманіття.

Експерти застерігають, що подальше скорочення чисельності великої білої акули може призвести до значних екологічних наслідків, створюючи потенційну катастрофу для морських екосистем у всьому світі.