Тому, коли ви бачите, що ваш вихованець занадто погладшав, варто вжити деяких заходів. За допомогою правильно підібраної програми більшість котів досягають оптимальної ваги, і стан їхнього здоров'я нормалізується.

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Як схуднути котові

Спочатку відвідайте досвідченого ветеринара, щоби здати аналізи. Далі фахівець визначить ступінь ожиріння та за результатами обстеження призначить дієту.

Бажано давати вихованцю не сухий, а саме вологий корм. Він більш збалансований, швидше перетравлюється та легше засвоюється. Також деякі бренди виготовляють їжу для домашніх тварин, чию вагу потрібно контролювати.

Коли ви помітите, що ваш кіт трохи схуд, збільште його фізичну активність. Фахівці радять зайняти тварину активними іграми. За потреби слід купити іграшки, які можна буде не просто гризти, лежачи на дивані. Можна також придбати нашийник з повідцем і виходити з вихованцем на прогулянки вулицею.

Підтримання оптимальної ваги

Після того як кіт скинув зайву вагу, дуже важливо допомогти йому підтримувати здоровий спосіб життя та не повернутися до старої ваги. Для цього потрібно зважувати кота принаймні раз на пів року та вживати заходів, якщо вага починає перевищувати норму більше ніж на 5%, коригуючи спосіб годування та раціон кота відповідно до мінливих обставин.

Що робити, аби кіт схуд / Фото UnSplash

Для зважування кота важливо постійно користуватись одними й тими ж вагами. Це допоможе уникнути розбіжностей і помилок, які можуть призвести до надмірного або недостатнього годування улюбленця під час втрати ваги.

Якщо програму втрати ваги вибрано правильно, кіт почуватиметься значно здоровішим і щасливішим.