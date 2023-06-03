Що насправді значить така поява пухнастика – дізнайтеся нижче з матеріалу Pets24.
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Що означає візит кішки
Вважається, що несподіваний візит пухнастого гостя чи гості – це в будь-якому разі гарна прикмета.
Якщо кішка або кіт прибилися до будинку, то вони приносять з собою щастя і відводять біду. Якщо ж відігнати тварину, можна нажити сім років нещастя, а якщо прихистити, навпаки, – можна знайти удачу і щастя на довгі роки. Хай там як, тварині потрібно дати прихисток або хоча б нагодувати й приголубити.
Коли кішка приходить до будинку, де хтось хворий, це віщує позитивні зміни. Особливо якщо кішка біла.
Значення забарвлення
- Руді кішки обіцяють багатство та процвітання.
- Білі — удачу.
- Чорні кішки захищають від злодіїв та обіцяють здоров'я та добробут.
- Триколірні є символом щастя.
Що означає, коли додому прийшла руда кішка чи кіт / Фото UnSplash
Особливості та поведінка заблукалої тварини
Якщо чужа кішка прийшла в дім, то за прикметами це обіцяє позитивні події, які проявляться в наступних змінах:
- поліпшення матеріального становища;
- швидка радість – народження дитини або весілля;
- усунення негативу.
Вагітна кішка може з'явитися в будинку для поповнення сім'ї. Якщо кіт з'явився перед весіллям, то шлюб буде щасливим. А ось спляча кішка на столі попереджає про можливе лихо.