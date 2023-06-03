Що насправді значить така поява пухнастика – дізнайтеся нижче з матеріалу Pets24.

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Що означає візит кішки

Вважається, що несподіваний візит пухнастого гостя чи гості – це в будь-якому разі гарна прикмета.

Якщо кішка або кіт прибилися до будинку, то вони приносять з собою щастя і відводять біду. Якщо ж відігнати тварину, можна нажити сім років нещастя, а якщо прихистити, навпаки, – можна знайти удачу і щастя на довгі роки. Хай там як, тварині потрібно дати прихисток або хоча б нагодувати й приголубити.

Коли кішка приходить до будинку, де хтось хворий, це віщує позитивні зміни. Особливо якщо кішка біла.

Значення забарвлення

Руді кішки обіцяють багатство та процвітання.

кішки обіцяють багатство та процвітання. Білі — удачу.

— удачу. Чорні кішки захищають від злодіїв та обіцяють здоров'я та добробут.

кішки захищають від злодіїв та обіцяють здоров'я та добробут. Триколірні є символом щастя.

Що означає, коли додому прийшла руда кішка чи кіт / Фото UnSplash

Особливості та поведінка заблукалої тварини

Якщо чужа кішка прийшла в дім, то за прикметами це обіцяє позитивні події, які проявляться в наступних змінах:

поліпшення матеріального становища;

швидка радість – народження дитини або весілля;

народження дитини або весілля; усунення негативу.

Вагітна кішка може з'явитися в будинку для поповнення сім'ї. Якщо кіт з'явився перед весіллям, то шлюб буде щасливим. А ось спляча кішка на столі попереджає про можливе лихо.