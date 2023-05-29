Проте, нове дослідження також передбачає, що улюбленці підвищують ризик розладів сну.

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Домашні улюбленці шкодять сну

У новому дослідженні під керівництвом доктора Лорен Віснієскі з Меморіального університету Лінкольна (США) вчені зосередилися на вивченні того, як наявність улюбленця у будинку впливає на здоров'я людини.

З одного боку домашні улюбленці можуть бути корисними для нашого сну, оскільки дають почуття безпеки та товариства, що може само собою призвести до зниження рівня занепокоєння, стресу та депресії. Однак з іншого боку, улюбленці буквально заважають нам спати.

За словами Віснієскі, вони з колегами прагнули визначити, чи існує зв'язок між улюбленцями, якістю сну та його порушеннями. Зокрема у дослідженні враховувалися такі аспекти, як хропіння, пробудження вночі, потреба у снодійному та посмикування ніг.

Під час дослідження вчені побудували моделі логістичної регресії з безліччю різних варіантів, які враховували такі фактори, як:

відсутність відпочинку;

сонливість;

недосипання;

засипання понад 15 хвилин;

сон менш як 6 годин.

Дослідники з'ясували, що було менше відмінностей у показниках якості сну у власників кішок і тих, у кого не було улюбленця, порівняно з власниками собак і тими, хто їх не має.

Наявність собаки у будинку пов'язана з вищою ймовірністю розладу сну, тоді як наявність кішки у будинку пов'язана з вищою ймовірністю посмикування ніг.