Прихований світ: собаки можуть бачити те, що недоступне людям

Всупереч поширеній думці, собаки не сприймають світ у чорно-білих тонах. Наукові дослідження виявили, що собаки володіють дихроматичним зором, що дозволяє їм бачити у відтінках синього та жовтого.

Природа передбачила чудову компенсацію за це обмеження. Чотирилапі друзі мають кращі зорові можливості порівняно з нами.

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Що можуть бачити собаки, чого не бачать люди?

Нещодавні дослідження показали, що сітківка ока собаки густо заселена паличкоподібними клітинами, які дуже чутливі до умов низької освітленості. Ця унікальна адаптація дозволяє собакам виявляти об'єкти та рух навіть у майже повній темряві.

Спеціалізований світловідбиваючий шар, відомий як тапетум, розташований за сітківкою ока собаки, слугує підсилювачем світла. Це пристосування значно покращує здатність собаки бачити в умовах низької освітленості.

Примітно, що наявність тапетуму також відповідає за характерне світіння, яке спостерігається в очах собак, коли вони потрапляють під вплив джерел світла, таких як ліхтарики або фари.



Що можуть бачити собаки, чого не можуть бачити люди / Фото Unsplash

Вчені також припускають, що собаки можуть мати здатність бачити ультрафіолетове світло, і наразі тривають дослідження, які вивчають це явище.