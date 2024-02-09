Тварини мружать очі: що хоче сказати кішка своєму господарю

У сучасну цифрову епоху не можна не помітити поширеність підморгуючих котів і собак у стрічках новин соцмереж. Ці зворушливі зображення, безсумнівно, припали до душі багатьом людям. Однак, виникає важливе питання – чи не свідчать ці, на перший погляд, милі жести про можливу хворобу.

Відповідь проста: так, тварини з примруженням, найчастіше відчувають дискомфорт, а іноді й біль у ділянці ока. Причин для болю багато, і ви маєте їх знати – далі у матеріалі!

Читайте також Коли варто почекати: 3 ознаки, що ваша дитина не готова до домашнього улюбленця

Що хоче сказати кішка господарю, примружуючи очі?

Ерозія рогівки

Поверхневе ураження епітелію рогівки. При цій патології виражений блефароспазм.

Виразка рогівки

Глибше ураження рогівки, ніж ерозія, проникає в строму рогівки.

Травма очного яблука

Ви не можете забезпечити 100% безпеки вашому улюбленцю під час прогулянки, а він, своєю чергою, може бути не дуже обережним в іграх і гонитві за паличкою або під час досліджень у кущах і траві. До того ж тварини іноді травмують очі в бійках.

Глаукома

Підвищення внутрішньоочного тиску, що спричиняє біль. Інфекційні захворювання улюбленців, іноді перетворюють їх на підозріло примружених персонажів.

Чому коти мружать очі / Фото Unsplash

Тепер вам не складно буде зрозуміти, що ваш пухнастий друг не заграється, а потребує допомоги фахівця.

Травма кон'юнктиви

Таке трапляється з тих самих причин, що й травма ока. Стороннє тіло в ділянці ока або в очному яблуці. Вони бувають абсолютно несподіваними — це скло, гілочки, травинки, та іноді пазурі супротивників.

Чому багато кішок мають білі "шкарпетки" на лапах?

У значної кількості домашніх котів шерсть на лапках має білий колір, через що здається, ніби тваринки одягнені в шкарпетки.

Особливостями такого забарвлення зацікавилися вчені та дійшли висновку, що у цьому котам "допомогла" еволюція. Виявилося, що білі "шкарпетки" на лапах у кішок є ознакою генетичної мутації.

Легкий тест на IQ кота з іграшкою та коробкою: перевірте свого

Коти вважаються інтелектуалами. Вони здатні розрізняти відповідний час, щоб розбудити своїх господарів на сніданок, і демонструють дивовижний хист оцінювати людські емоції серед несподіваних труднощів. Але раптом на цьому все не обмежується і ви проживаєте разом зі справжнім хвостатим генієм?

Щоб перевірити інтелект кота, не можна вдаватися до звичних тестів на перевірку IQ, адже вони більше орієнтовані на розум людини. Тому існує один простий, а головне дієвий метод перевірки вашого пухнастика.