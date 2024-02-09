Тварини мружать очі: що хоче сказати кішка своєму господарю

9 лютого 2024, 17:18
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Джерело:

Ukr.Media

У сучасну цифрову епоху не можна не помітити поширеність підморгуючих котів і собак у стрічках новин соцмереж. Ці зворушливі зображення, безсумнівно, припали до душі багатьом людям. Однак, виникає важливе питання – чи не свідчать ці, на перший погляд, милі жести про можливу хворобу.

Відповідь проста: так, тварини з примруженням, найчастіше відчувають дискомфорт, а іноді й біль у ділянці ока. Причин для болю багато, і ви маєте їх знати – далі у матеріалі!

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Що хоче сказати кішка господарю, примружуючи очі?

  • Ерозія рогівки

Поверхневе ураження епітелію рогівки. При цій патології виражений блефароспазм.

  • Виразка рогівки

Глибше ураження рогівки, ніж ерозія, проникає в строму рогівки.

  • Травма очного яблука

Ви не можете забезпечити 100% безпеки вашому улюбленцю під час прогулянки, а він, своєю чергою, може бути не дуже обережним в іграх і гонитві за паличкою або під час досліджень у кущах і траві. До того ж тварини іноді травмують очі в бійках.

  • Глаукома

Підвищення внутрішньоочного тиску, що спричиняє біль. Інфекційні захворювання улюбленців, іноді перетворюють їх на підозріло примружених персонажів.

Чому коти мружать очі / Фото Unsplash

Тепер вам не складно буде зрозуміти, що ваш пухнастий друг не заграється, а потребує допомоги фахівця.

  • Травма кон'юнктиви

Таке трапляється з тих самих причин, що й травма ока. Стороннє тіло в ділянці ока або в очному яблуці. Вони бувають абсолютно несподіваними — це скло, гілочки, травинки, та іноді пазурі супротивників.

Чому багато кішок мають білі "шкарпетки" на лапах?

У значної кількості домашніх котів шерсть на лапках має білий колір, через що здається, ніби тваринки одягнені в шкарпетки.

Особливостями такого забарвлення зацікавилися вчені та дійшли висновку, що у цьому котам "допомогла" еволюція. Виявилося, що білі "шкарпетки" на лапах у кішок є ознакою генетичної мутації. 

Легкий тест на IQ кота з іграшкою та коробкою: перевірте свого

Коти вважаються інтелектуалами. Вони здатні розрізняти відповідний час, щоб розбудити своїх господарів на сніданок, і демонструють дивовижний хист оцінювати людські емоції серед несподіваних труднощів. Але раптом на цьому все не обмежується і ви проживаєте разом зі справжнім хвостатим генієм?

Щоб перевірити інтелект кота, не можна вдаватися до звичних тестів на перевірку IQ, адже вони більше орієнтовані на розум людини. Тому існує один простий, а головне дієвий метод перевірки вашого пухнастика.

Автор: Марта Касіянчук