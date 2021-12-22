Шерсть з рожевим відтінком та блакитні очі: фото мопса, який підкорив соцмережі
Джерело:Daily paws
У соціальних мережах 3-річний мопс, якого назвали Мілкшейк, має велику кількість шанувальників. Усе через свою незвичну зовнішність.
Мілкшейк не схожий на інших мопсів, адже має шерсть з рожевим відтінком та яскраво-блакитні очі. Марія Де Дозса побачила собаку у віці 6 тижнів й не змогла його не забрати.
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"Я взяла його на руки, а він лизнув мене в ніс. З цього моменту я знала, що ми створені одне для одного", – пригадала Марія Де Дозса.
Дивіться фото Мілкшейк з інстаграм:
Господиня завела для чотирилапого сторінку в соціальній мережі інстаграм, адже Мілкшейк дуже любив увагу. На сторінку мопса підписалося понад 110 тисяч користувачів. Собаку впізнають в під час прогулянок з господинею, а також він відвідує різноманітні заходи.
Дивіться відео з унікальним мопсом:
Причина незвичного забарвлення мопса
Колір Мілкшейк пов'язаний з лейкізмом – це генетична мутація, мутація, яка призводить до того, що волосяний покрив стає білим, а шкіра під ним рожевою. Причиною цього є відсутність в ньому клітин — меланоцитів.
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