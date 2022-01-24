Шалене полювання: пінгвін зняв відео, як добуває їжу під водою

Самець пінгвіна Дженту зняв підводне відео свого полювання. А допомогла йому у цьому аргентинська програма Товариства охорони дикої природи.

Відомо, що ролик був знятий у протоці Бігль в Ісла-Мартільо, на Вогняній Землі в Аргентині. Пінгвінові причепили спеціальну камеру, яка фіксувала усі його дії та показувала дивовижний підводний світ.

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Згідно з відео, пінгвін легко, спритно та швидко плавав між сардинами. Під час полювання йому кілька разів вдавалося схопити свою здобич та проковтнути її. Після дослідження з пінгвіна зняли камеру та продовжили спостереження.

Дивіться відео, яке зняв пінгвін:

Крім цього, серед різноманіття підводного світу можна було побачити інших пінгвінів, альбатросів і бакланів.

Що відомо про пінгвінів Дженту

Від інших видів відрізняється білою смугою, що проходить через верх потилиці від одного ока до іншого.



Пінгвін Дженту / Фото Barend (Barry) Becker​

Живиться рибою, ракоподібними, молюсками неподалік від берега на глибинах 20 — 100 метрів. Під водою субантарктичні пінгвіни досягають швидкості 36 кілометрів на годину, що робить їх найшвидшими з усіх пінгвінів. Глибина занурення може досягати двохсот метрів.

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